Auto fuori strada finisce nel torrente

Alle 18.30 di ieri. il Soccorso alpino della Val Biois è stato attivato per un possibile supporto all’elicottero di Dolomiti Emergency, atterrato nel greto del torrente Cordevole per una macchina uscita di strada in località Ghisel, sul posto anche i Vigili del fuoco e un’ambulanza. L’equipe medica ha prestato le prime cure al guidatore, finito con l’auto una decina di metri più in basso, sotto il muro di contenimento dopo aver divelto il guardrail. Imbarellata, la persona è stata imbarcata a seguito dei possibili traumi riportati e trasportata all’ospedale di Belluno.