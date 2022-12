Atterraggio d’emergenza per un aereo da turismo tra le vette dolomitiche: 3 veneti “miracolati”

Un aereo da turismo con tre passeggeri a bordo – una donna del 1994 di Alpago, una donna del 2000 di Longarone e un uomo del 1995 di Longarone – ieri ha effettuato un atterraggio di emergenza sul Lagorai, circa 100 metri a valle del bivacco Paolo e Nicola lungo il versante della Val di Fiemme (Predazzo), a una quota di circa 2.100 metri, a causa di un probabile calo di potenza del motore.

I tre passeggeri, coscienti e in buono stato di salute, sono usciti miracolosamente ed autonomamente dall’abitacolo, hanno chiamato il Numero Unico per le Emergenze 112 intorno alle 16.25 e sono saliti fino al bivacco per aspettare i soccorsi. La Centrale Unica di Trentino Emergenza, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino settentrionale del Soccorso Alpino e Speleologico, ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre gli operatori delle Stazioni di Moena e Caoria si sono resi disponibili in piazzola.L’elicottero è volato in quota e, con il supporto del Tecnico di Elisoccorso, ha recuperato a bordo i tre feriti in hovering. I tre sono stati trasferiti all’ospedale Santa Chiara per i possibili traumi riportati nell’impatto. Le loro condizioni di salute non sembrano essere gravi.