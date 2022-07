Alpinista si infortuna sulle Tre Cime di Lavaredo

Poco prima delle 13 la Centrale del Suem è stata allertata per un alpinista spagnolo caduto una decina di metri, mentre con tre compagni stava salendo la Via normale alla Piccola delle Tre Cime di Lavaredo. Individuato il punto dell’incidente, fuori dal percorso corretto, un centinaio di metri sotto l’anticima, l’elicottero di Dolomiti Emergency ha sbarcato il tecnico di elisoccorso con un verricello di 60 metri, seguito dal medico dell’equipaggio calato sulla cengia dove si trovava il ferito. Prestate le prime cure per un probabile politrauma, l’uomo è stato imbarellato e recuperato, per essere trasportato all’ospedale di Belluno. Successivamente l’eliambulanza è tornata sulla Piccola e, dopo averli imbarcati, ha portato a valle anche i tre compagni.