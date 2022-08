Al Lido di Venezia l’acqua è marrone: indagini in corso

L’allarme è stato dato dal gruppo social: “Insieme per il Lido di Venezia e Pellestrina”. Qualcuno ha scritto: “Qualcuno sa cosa sia successo all’acqua della spiaggia degli Alberoni? Ci sono stata poco fa ma c’era una puzza di fogna tremenda e l’acqua era marrone peggio di un canale nei momenti peggiori…impossibile mettere anche solo i piedi in acqua. Un vero peccato perché so che lì di solito l’acqua è molto bella…”.

E poi sono partite una serie di segnalazioni.

Sui social viene sospettata qualche anomalia sul depuratore, o c’è chi ipotizza lo scarico di qualche nave. Infine la tesi più accreditata: il proliferare di una nuova alga.

E quindi dopo le molte segnalazioni, sabato alcuni tecnici dell’Arpav si sono recati in diverse zone per fare dei prelievi dell’acqua di mare.

Al momento nessuna autorità ha parlato di pericoli per la salute dell’uomo.