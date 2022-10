A4 – Scoppia uno pneumatico, tir si ribalta: autista incastrato (FOTO)

Questa mattina, 25 Ottobre, alle ore 08.25 i vigili del fuoco sono intervenuti in Autostrada A4 al km 268 direzione Milano, per il ribaltamento di un autotreno. Il mezzo pesante, che trasportava scarti della depurazione industriale, a causa dello scoppio di uno pneumatico ha perso il controllo uscendo di strada e finendo da prima contro la scarpata adiacente per poi ribaltarsi sulla sede stradale, nessun altro mezzo è rimasto coinvolto dall’incidente.