A4 – Scontro tra tir: morto un camionista (FOTO)

Dalle ore 15:00, i vigili del fuoco stanno operando lungo l’autostrada A4 al km 450 tra lo svincolo di San Stino di Livenza e l’innesto dell’A28 in direzione Trieste per un tamponamento tra mezzi pesanti: deceduto un autista. I pompieri arrivati da Portogruaro e Motta di Livenza, hanno messo in sicurezza i mezzi ed utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici estratto l’autista rimasto incastrato nella cabina di guida. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico ha solo potuto constatare la morte dell’uomo. Sul posto la polstrada e il personale di Autovie Venete. Operazioni di soccorso ancora in corso.