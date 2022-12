A4 – Furgone di surgelati a fuoco: illeso l’autista (FOTO)

Poco prima di mezzogiorno i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 tra gli svincoli di Montecchio Maggiore e Montebello in direzione Milano per l’incendio di un furgone di surgelati: illeso l’autista. Il conducente mentre sta va percorrendo l’autostrada ha notato che qualcosa non andava, si è fermato ed è sceso, mentre il furgone ha preso fuoco. I vigili del fuoco arrivati da Vicenza con il personale di prima partenza, hanno spento con la schiuma il furgone andato completamente distrutto. Sul posto il personale ausiliario dell’autostrada e il soccorso stradale. Le cause di probabile natura elettromeccaniche sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di completo spegnimento e raffreddamento del mezzo sono terminate dopo circa un’ora.