A4 – Camion sfonda le barriere e piomba in tangenziale investendo 2 auto

Un tir che oggi pomeriggio intorno alle 13 era in A4, all’altezza di San Giovanni Lupatoto, per cause ancora in corso di accertamento, è uscito di strada sfondando le barriere e finendo in tangenziale sud. Qui ha investito due auto che stavano viaggiando proprio in tangenziale. Poteva essere una strage e invece non si è registrato nemmeno nessun ferito. La tangenziale è stata comunque chiusa al traffico con pesanti ripercussioni su tutte le arterie ordinarie del veronese. Sul posto i vigili del fuoco, il Suem 118 e la Polizia stradale.