A Vicenza è ancora emergenza: attese forti precipitazioni nel tardo pomeriggio: spostare auto e i beni dagli interrati vicino a Bacchiglione e Retrone

Maltempo, è ancora emergenza. Nuove precipitazioni intense dalle 16

Sindaco: “I cittadini delle zone devono spostare prima di quell’ora automobili e beni da interrati e piano terra”Oggi alle 12 il Coc si è riunito per fare il punto della situazione maltempo. Prosegue la fase di intensa perturbazione su Vicenza. Sono previste nuove precipitazioni nel pomeriggio

Per questo motivo l’appello del sindaco ai cittadini è di spostare entro le 16 automobili e beni da interrati e piano terra lungo l’asta del Bacchiglione e del Retrone e in tutte le zone a rischio allagamenti.

Dopo le 16 l’indicazione è di non entrare negli interrati ed evitare gli spostamenti non necessari.

La riunione del Coc si è aperta con il collegamento con il Ccs, la prefettura e i sindaci dei Comuni coinvolti nell’emergenza. Al genio civile della Regione del Veneto sono stati richiesti aggiornamenti sullo stato dei bacini di laminazione, in vista della nuova ondata di precipitazioni intense nel pomeriggio. Risulterebbe ancora capiente il bacino di Caldogno, ma l’appello del sindaco ai cittadini è di effettuare comunque per tempo tutte le operazioni di messa in sicurezza entro le 16, spostando quanto prima automobili e beni da interrati e piano terra lungo l’asta del Bacchiglione e del Retrone e in tutte le zone a rischio allagamenti.

Sta continuando la distribuzione dei sacchi nei punti di raccolta predisposti fin da ieri sera e stanotte da Amcps e dal gruppo comunale di protezione civile in viale Trissino (incrocio con via Del Grande – parcheggio Stadio), contra’ Santi Apostoli, viale Fusinato (incrocio con strada di Gogna), piazza Matteotti (davanti all’ostello della gioventù), ponte degli Angeli (in Piazza XX settembre), viale San’Agostino all’incrocio con via Valdorsa, a cui sono stati aggiunti due punti di distribuzione a Debba a Setteca’.

Sono ancora allagate e quindi interrotte strada di Ca’ Perse, di Casale e Ponte di Debba. Sono in corso verifiche sul crollo di una porzione del muro della scuola Dame Inglesi, gli allagamenti alla scuola materna Malfermoni, una crepa evidenziata su muro di Parco Querini lungo viale Rumor, allagamenti agli scantinati delle scuole Burci e Da Feltre, le infiltrazioni alla scuola d’infanzia Tretti e all’asilo nido Calvi.

Al momento le scuole sono aperte.Per segnalazioni di allagamenti rivolgersi alla centrale operativa della polizia locale 0444 545311