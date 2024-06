A Lonigo arrivano “I Venerdì di Luglio”

Al via a Lonigo un’estate di eventi: sono stati presentati oggi, infatti, gli ormai tradizionali “Venerdì di Luglio”.

Anche quest’anno tornano le attesissime serate di divertimento nel centro storico, organizzate dall’Assessorato al Commercio in collaborazione con la Pro Loco, la Confcommercio di Lonigo e la consulta “I Giovani di Lonigo”. Gli eventi si terranno il 5, 12, 19 e 26 luglio. “La tradizione non solo continua, ma investiremo ancora più energie e risorse per fare crescere ancora l’evento, visto l’importante riscontro dell’edizione 2023 – spiega il Sindaco Pier Luigi Giacomello – grande impegno è stato profuso per coinvolgere i negozi, che saranno aperti fino alle24, come le attività in generale e le nostre associazioni locali”.

Gli eventi programmati sono rivolti a tutte le età, dai bambini ai giovani fino alle famiglie. “Quest’anno l’entusiasmo per le notti bianche è testimoniato dalla collaborazione che abbiamo ricevuto dagli esercenti, ogni anno sempre più collaborativi – spiegano l’Assessore Renato Randon e il Consigliere Comunale Simone Zampieri – l’organizzazione per evitare sovrapposizioni non è facile, ma ci rende orgogliosi del lavoro svolto fino ad oggi. La sempre crescente offerta di iniziative rispetto agli altri anni è la prova che il lavoro svolto è stato apprezzato da tutti: la collaborazione con le attività locali è l’obiettivo essenziale e premiante di questa iniziativa estiva”.

L’Amministrazione Comunale ha voluto coinvolgere più realtà possibili leonicene, coordinando le iniziative in tutto il centro storico da Via Ognibene al Parco Ippodromo. “Quest’anno – spiegano Randon e Zampieri – continueremo ad estendere “I Venerdì di Luglio” anche a Piazza XXV Aprile, dove la titolare dell’esercizio pubblico presente, in collaborazione con altre attività della zona, proporrà una serie di iniziative, come già testato l’anno scorso. In questa piazza si svolgerà la prima edizione di un importante e del tutto nuovo evento giovanile denominato “Al Fresco Festival – Music, Food & Market”.

IL PROGRAMMA COMPLETO DE “I VENERDÌ DI LUGLIO”

Ogni Venerdì avrà una formula attraente, anche per i visitatori provenienti dai Comuni limitrofi: musica live, esibizioni, spettacoli di ballo, esposizioni, drink&food, motori, moda e molto altro, con un occhio particolare anche alle mostre fotografiche e pittoriche.

“Quest’anno volevamo riuscire a portare un ospite importate sul palco per dare una ulteriore visibilità alle serate di -uglio e aumentare ulteriormente l’affluenza – spiegano ancora Randon e Zampieri – avremo l’occasione di ospitare Joe Bastianich in tour con il gruppo musicale “La Terza Classe” il 5 Luglio in Piazza Garibaldi; seguiranno il 12 luglio “Los Terrible De Tjuana” (musica messicana) in concomitanza con l’evento Calici di Stelle nella nuova location di Piazza Matteotti; il 19 luglio The di Maggio Connection band del chitarrista Marco di Maggio, unico artista italiano eletto “honorary member” dalla rockabilly hall of fame, che ha suonato con artisti del calibro di Terry Williams (batterista dei Dire Straits), Dj fontana (batterista di Elvis Presley), Dave Roe (bassista di Johnny Cash) con 15 album all’attivo, prodotti in Usa, Germania, Finlandia e Italia; il 28 Luglio Two Spans Above per una serata tutta da ballare con le migliori cover italiane e internazionali.

Gli eventi saranno adeguatamente condivisi nei canali social grazie ad un’ importante collaborazione con uno studio grafico leoniceno. “Sono molto orgoglioso dello spazio che sarà rivolto al gruppo della consulta giovanile, che in questi anni ho visto crescere e collaborare in modo attivo” – afferma Zampieri.

Di fronte a Palazzo Pisani i “Giovani di Lonigo” allestiranno un’area Drink&Relax, mentre nella retrostante area di Piazza Matteotti ci saranno l’area Food&Drink, quella riservata ai più piccoli con attrazioni gonfiabili e una zona di intrattenimento, che si svolgerà usufruendo anche dell’anfiteatro all’aperto, davanti il nostro Teatro comunale. Lungo via Roma, oltre all’intrattenimento musicale, sarà presente un mercatino. Verrà dato spazio anche ad alcune sfilate di moda e alle esibizioni delle scuole di danza. In via Ognibene non mancherà l’intrattenimento con musica e negozi aperti. Il programma è molto ricco ed articolato; pertanto, saranno sfruttate al massimo le pagine facebook e instagram de “I Venerdi di Luglio”: “Consigliamo a tutti di seguirle in modo da essere aggiornati sulle iniziative” – conclude Giacomello – ricordiamo, infine, che un altro modo per tenersi aggiornati è recarsi nell’Ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica che ha sede in Palazzo Pisani”.