15enne padovano morto, l’autopsia: è annegato

Ahmed Jouider è morto per annegamento. È l’esito dell’autopsia disposta dal pubblico ministero Andrea Girlando ed eseguita ieri, 28 aprile, dal medico legale Andrea Porzionato. Come confermato anche dai primi accertamenti sul corpo del 15enne, non è stato trovato alcun segno di violenza.

Il fascicolo resta aperto per istigazione al suicidio. Si attendono ora gli esiti dell’analisi del cellulare e della PlayStation di Amehd, oltre che gli esiti dell’esame tossicologico.