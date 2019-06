Ztl, permessi prorogati fino a fine anno

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:





Circolazione in zona a traffico limitato, la validità dei permessi scaduti è stata prorogata al 31 dicembre 2019.

Lo ha deciso la giunta comunale per dare modo al servizio mobilità e trasporti di procedere con il progetto di adeguamento del sistema di controllo della Ztl che prevede l’introduzione delle telecamere in uscita.

Il progetto, già avviato, comporta infatti anche la necessità di attrezzare tutti i permessi Ztl con apposito RFID, per l’identificazione in radiofrequenza del veicolo autorizzato.

Per evitare ai cittadini di recarsi agli sportelli due volte nel giro di pochi mesi, prima per il rinnovo annuale e poi per il ritiro del cartoncino con RFID, l’amministrazione ha quindi deciso la proroga fino a fine anno, prevedendo di procedere con il 2019 al rilascio dei permessi con le nuove modalità.