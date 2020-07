Zermeghedo, la farmacia cambia sede

Nuova ubicazione per la farmacia di Zermeghedo, che da domani lascerà Piazza Regaù per aprire in via don Giovanni Barella 9.

“Era importante conservare in paese questo servizio essenziale – afferma il sindaco Luca Albiero -. Per questo ringrazio la dottoressa Cristina Posenato, che crede in questo progetto a favore della salute dei nostri concittadini. La farmacia è un tassello fondamentale della rete che comprende anche la medicina di gruppo aperta ad inizio anno a Montebello e il mantenimento in paese dell’ambulatorio del medico di base”.

La farmacia si trova ora in una zona centrale di Zermeghedo, raggiungibile facilmente e in piena sicurezza anche a piedi, grazie alla rete dei marciapiedi.

“La nuova sede è più ampia rispetto a quella in Piazza Regaù – spiega la dottoressa Cristina Posenato -, il che ci permetterà di aumentare i servizi, al passo con le esigenze della popolazione”.