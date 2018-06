ZERMEGHEDO – Convenzione l’ANUU, volontari già al lavoro

Con delibera del Consiglio comunale del 21 maggio 2018 il Comune ha siglato una convenzione annuale e rinnovabile con l’ANUU (Associazione dei migratoristi italiani per la conservazione dell’ambiente) con la quale si incaricano i volontari dell’associazione a svolgere attività di ripristino e tutela ambientale e piccole attività di manutenzione generale.

I primi interventi sono stati già eseguiti dai volontari: si tratta del taglio dell’erba nel giardino della scuola materna e lungo la pista ciclabile che costeggia la zona industriale, la quale era ormai quasi completamente invasa dalle infestanti e per tale motivo difficilmente percorribile.

“Il volontariato è molto importante per il paese di Zermeghedo – spiega il sindaco Luca Albiero –. Abbiamo pensato di affidare questi importanti compiti ad un’associazione molto attiva sul nostro territorio. I volontari potranno inoltre segnalare eventuali situazioni critiche e, in accordo con il Comune, successivamente intervenire”.

“L’associazione – sottolinea l’assessore alla protezione civile Luca Marini – è dotata di un’apposita assicurazione che copre tali tipi di attività. Se altri volontari volessero unirsi all’associazione sono i benvenuti”.