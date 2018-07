ZERMEGHEDO – Al via la posa della fibra ottica per la Banda Ultra Larga

Connessioni ultraveloci, per un paese sempre più tecnologico. A Zermeghedo arriva la Banda Ultra Larga, grazie alla posa della fibra ottica pubblica che sarà in grado di abilitare tutte le unità abitative a ricevere e trasmettere dati ad almeno 30 Mbps (Megabyte al secondo) e fino ad un massimo di 100 Mbps.

I lavori di posa e cablaggio sul territorio comunale sono iniziati ieri e dureranno all’incirca tre mesi.

La posa della Banda Ultra Larga è il frutto di una convenzione firmata tra il Comune e Infratel Italia S.p.a. (società in house del Ministero dello Sviluppo Economico) nell’ambito del Piano di Sviluppo della Banda Ultra Larga (promosso dalla Regione del Veneto in collaborazione con lo stesso Ministero) che vedeva appunto il territorio di Zermeghedo tra le aree interessate.

“Finora – spiega il sindaco Luca Albiero – non avevamo in paese connessioni molto veloci e questo rappresentava un limite sia per i cittadini che per le aziende. Ecco perché portare la banda ultra larga era un obiettivo del nostro programma elettorale proposto ai cittadini. Ora tutto il territorio comunale sarà cablato con la fibra ottica e ciò rappresenterà un vero e proprio scatto tecnologico in avanti per tutta la nostra comunità”.