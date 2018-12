ZERMEGHEDO – 690 chili di cocaina in un container destinato a una conceria

Quel container non doveva arrivare lì. Un container pieno di droga, si parla di quasi 700 chili di cocaina, per un valore stimato di almeno 80 milioni di euro, è stato sequestrato presso una conceria a Zermeghedo. Il container è giunto nella ditta ma, sotto il normale carico di pellami, gli operati addetti allo scarico hanno trovato centinaia e centinaia di panetti di cocaina in cristalli. Chiamato il titolare, sono stati subito allertate le pattuglie delle forze dell’ordine. È il più grande sequestro di droga mai avvenuto nel Vicentino, e uno dei più ingenti anche d’Italia. Le indagini proseguono serrate con il massimo riserbo e si concentrano negli ambienti della criminalità organizzata.