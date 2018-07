ZANÈ – Scontro tra 2 auto: 4 feriti

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Alle 20.40, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la bretella che collega Schio al casello dell’autostrada di Thiene nel comune di Zanè per lo scontro tra due auto: 4 feriti. I pompieri arrivati dal distaccamento di Schio, hanno messo in sicurezza le auto, una sopra l’altra e collaborato con il personale del Suem 118 nell’assistere i feriti, venuti tutti fuori autonomamente dalle vetture. I carabinieri hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.