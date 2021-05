Zanè, denunciato 30enne vicentino per rapina a mano armata

Aveva rapinato due passanti nel pieno centro di Zane, probabilmente portato a questo gesto dalla disperazione. I Carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di Thiene sono riusciti a individuare e a denunciare alla Procura della Repubblica di Vicenza il colpevole: si tratta di un trentenne italiano, già noto per i suoi trascorsi di tossicodipendenza.

I fatti risalgono allo scorso 25 gennaio quando il giovane, con il volto coperto da una sciarpa, occhiali da sole e cappuccio con una felpa sul capo, verso le 13:20, aveva avvicinato un libero professionista di Varese, a Zanè per questioni lavorative, che stava facendo una pausa nel parco pubblico del comune. Il vicentino gli avrebbe puntato un grosso coltello per minacciarlo e costringerlo a consegnargli il portafogli. Tuttavia, il 45enne varesotto è comunque riuscito a fuggire immediatamente, evitando il peggio. A quel punto, il rapinatore si è allontanato a piedi per dirigersi in via Mazzini, dove ha trovato un residente che stava salendo a bordo della propria auto parcheggiata. Minacciato anche questo, il trentenne si è fatto dare una banconota da 50 euro per poi scappare a piedi.

Allertato il 112 dalle due vittime, i militari di Thiene, hanno raccolto i dettagli delle vicende “a caldo” e, grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza degli esercizi pubblici della zona, sono riusciti ad avviare un’indagine immediatamente. Raccolti gli indizi necessari, i Carabinieri hanno effettuato una perquisizione domiciliare, che ha permesso di trovare gli abiti e il coltello con cui aveva agito l’uomo.

Il giovane ora si trova in una comunità di recupero in centro Italia.