ZANE’ – Accecata dal sole investe ciclista: uomo grave in ospedale

Grave incidente stamane a Zanè. Alle 08.20 circa a Zanè in Via S. Rosa, L. B. donna di anni 52 residente a Schio alla guida del veicolo Lancia Y, stava circolando in direzione di Thiene quando, per cause in corso di accertamento, anche accecata dal sole radente, ha investito un ciclista G. R. di anni 81 residente a Zanè che circolava in prossimità della mezzeria della carreggiata. A causa dell’urto l’anziano ha sbattuto rovinosamente la testa, mentre la conducente dell’auto, cercando di evitare l’urto finiva la sua marcia contro due auto in sosta.

Interveniva sul posto Suem 118 che allertava l’elisoccorso a causa della gravità delle lesione dell’anziano ciclista che veniva trasportato all’Ospedale Civile di Vicenza in prognosi riservata.

Per i rilievi del sinistro e la deviazione del traffico intervenivano due pattuglie del Consorzio Nordest Vicentino.