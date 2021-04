Zanardi ricoverato a Vicenza da 3 settimane

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Alex Zanardi è ricoverato da tre settimane all’ospedale di Vicenza, nella sezione gravi cerebrolesi del reparto di riabilitazione. La notizia è stata resa nota ieri, poichè la famiglia ha chiesto il massimo riserbo sulla situazione del famoso campione, dopo il tremendo incidente avvenuto ormai 10 mesi fa in Toscana che ha messo per l’ennesima volta alla prova lo spirito e il fisico del grande atleta disabile. Zanardi, secondo indiscrezioni, è stato trasferito da Padova al San Bortolo berico proprio per continuare il lungo percorso di recupero tramite particolari terapie fisiche e cognitive. Su modalità e tempistiche vige il massimo riserbo. Il figlio recentemente ha solo spiegato: “Papà è cosciente già da un po’ di tempo, ormai da alcuni mesi. Piano piano le sue condizioni stanno migliorando. Sono piccoli passi. Ma sappiamo che è un percorso lungo, ci vorrà molto tempo”.