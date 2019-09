Zaia: Vicenzaoro vetrina internazionale per il Made in Italy

“Vicenzaoro dimostra ancora una volta di essere una vetrina internazionale per far incontrare la domanda e l’offerta, per far conoscere i prodotti di qualità che le nostre aziende, consolidate ed emergenti con designer di tendenza, sanno realizzare, per valorizzare il nostro Made in Italy che qui può trovare un’importante occasione di promozione”.

In un messaggio inviato a Lorenzo Cagnoni, presidente di Italian Exhibition Group (IEG) – società organizzatrice dell’appuntamento fieristico -, il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, riconferma come “il settore orafo e dei gioielli” sia “certamente un fiore all’occhiello del tessuto economico vicentino e non solo”.

Nella missiva, il Presidente Zaia prosegue: “Vicenzaoro conferma quanto l’Italian Style sia apprezzato nel mondo” e quanto il Jewellery Boutique Show di IEG – in corso alla Fiera di Vicenza fino a mercoledì 11 settembre – rappresenti “una delle manifestazioni che promuove il nostro “Made in Veneto”, espressione delle tre “B” (bello, ben fatto e buono), per cui le nostre eccellenze si distinguono”, un “evento espositivo di straordinaria vivacità e dinamicità”.