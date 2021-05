Zaia: “Verso la Zona Bianca il 7 di giugno. Eliminare coprifuoco: è un totem ideologico”

I parametri per arrivare in zona bianca ci sono (meno di 50 contagiati su 100 mila abitanti a settimana).

Come ci arriviamo? Cancellando anche il coprifuoco. Il coprifuoco è diventato un totem ideologico. I contatti maggiori (gli assembramenti) avvengono di giorno. Pensare che il virus sia più aggressivo mi fa ridere.

Gli assembramenti a quelle ore sono quasi a zero.

Vedo nel coprifuoco solo un problema.

Agli stranieri e turisti è dura spiegare l’utilità di un coprifuoco fino al 21 di giugno. Comunicare al mondo che c’è il coprifuoco non è un bene. Pensate all’effetto per il turismo dire invece che dal 7 giugno sparisce il coprifuoco.

VACCINI

Nelle ultime 24 ore più di 26 mila vaccini. Pochi perché siamo ‘a secco’. Oggi dovrebbe arrivare Pfizer. Confermiamo che dalla prossima settimana partiamo con gli operatori turistici (vi daremo informazioni più dettagliate).

ZONA BIANCA

Oggi alle 14.30 Conferenza tra i presidenti e alle 16 con il Governo sul PNRR ma anche i temi connessi al Covid e alle riaperture. Parleremo anche di semplificazione.

Vogliamo portare la posizione del rispetto delle linee guida per aprire tutto ed eliminare il coprifuoco. La logica è poi di riaprire in zona bianca, che ci vuole, la trasparente per riaprire?

IL CASO DI MARCO ZENNARO

Ci stiamo interessando alla vicenda dell’imprenditore veneziano in carcere da 50 giorni in Sudan. Nell’ottica di dare comunicazione ma mantenere aspetti riservati, dico che ho avuto interlocuzioni con il ministro Di Maio. L’ho visto impegnato e informato. E’ aumentata l’attività rispetto a questo caso per una possibile soluzione. Il quadro è abbondantemente definito. E’ trattenuto, aveva fatto un primo versamento e ri-trattenuto in carcere. Speriamo di portarlo a casa. Tutte le forze sono dispiegate. Non posso aggiungere altro, ma vi prego di credere che la stiamo seguendo.