Zaia: “Veneto record di vaccini, ieri oltre 48mila, avanti tutta”

Ecco cos’ha detto Luca Zaia in conferenza stampa oggi, mentre all’esterno un gruppo di studenti protestava sonoramente contro la Dad:

CASO REPORT —— Martedì prossimo, 4 maggio, riferirò in quinta commissione del Consiglio regionale sulla vicenda Report.

I DATI DI OGGI —-788 i positivi nelle ultime 24 ore pari al 2,13 su oltre 36mila tamponi effettuati. Il numero dei positivi sono 411.899 da inizio pandemia e quelli di oggi sono 21.892, in calo. I ricoverati 1473, -5. Sono 1282 in area non critica e 191 in terapia intensiva. Scendere sotto le 200 intensive è un buon dato. i morti sono 14.

VACCINI —- Il Veneto ha effettuato ieri 48.492 vaccinazioni. È sicuramente un primatoalmeno rapportato alla popolazione. Ho sentito il generale Figliuolo fino a tarda notte, dandogli gli aggiornamenti. Abbiamo una campagna vaccinale che sta andando avanti. Ripeto l’appello ai sessantenni a prenotarsi, già da domani ci sono ancora pochi posti liberi. Considerate che abbiamo in programma l’arrivo di 250mila di Astrazeneca cui si aggiunge i 222mila in magazzino, 20mila di Moderna e 14mila di J&J, Pfizer arriva a 225mila a settimana (erano 150mila). Apriremo ancora centri vaccinali. Ringrazio le farmacie che hanno chiuso l’accordo con la Regione e anche tutti i medici di base che stanno vaccinando nei centri vaccinali e a domicilio. L’Ulss7 Pedemontana aprirà un nuovo hub con 15 linee nei prossimi giorni.

SCUOLE — Sono 1.270 gli eventi segnalati tra gli studenti, con 1.832 positivi e 21.657 in quarantena; tra docenti e operatori sono 169 i positivi e 1.593 in quarantena. Cresce di più la fascia 0-14, le scuole più colpite la primaria e secondaria di secondo grado