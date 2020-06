Zaia: “Veneto covid-free, frontiere aperte. Apriremo i servizi 0-3 anni”

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Luca Zaia, nella conferenza stampa di oggi:

“In Veneto da oggi le frontiere sono aperte, siamo Covid free, non ho voluto stressare i visitatori con i test: il turismo è libero per concezione. C’è il problema delle frontiere. Il governo greco ha sbagliato e piano piano si sta ravvedendo. In Austria spero che si risolva tutto al più presto”

“Apriremo le attività per i bambini 0-3 anni. Le linee guida, approvate, sono pronte da giorni: abbiamo chiesto al Governo di avvallarle ma non è ancora arrivata alcuna risposta. Ci prenderemo la responsabilità, una responsabilità non da poco, ma bisogna dare una risposta alle famiglie”.

“Faccio un appello ai cittadini, oggi ci sono cinque persone ricoverate in più, che sono nulla per la statistica, ma dobbiamo essere prudenti: fate attenzione e usate la mascherina”

“Stamattina ho mandato una lettera al presidente Bonaccini nella quale sostengo che si debba valutare la possibilità di utilizzare i mezzi pubblici con capienza da omologazione con obbligo di mascherina a bordo”.