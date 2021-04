Zaia: “Veneto arancione, forse già da martedì”

Luca Zaia oggi in diretta:

I DATI — Dodici persone ricoverate in meno (-13 in area non critica, 1.931, +1 in terapia intensiva, 299), 1.577 i positivi in 24 ore con un’incidenza sui tamponi del 3,9%. 29 i decessi.

I VACCINI FUNZIONANO —- «Dove abbiamo vaccinato non c’è più infezione, la fascia più colpita è quella dai 45 fino ai 64 anni. Ci sono tutti gli ingredienti per venirne fuori. Abbiamo avuto un rallentamento ieri per la carenza di vaccini, ora è in arrivo AstraZeneca».

ARANCIONI —– «Abbiamo subito tre-quattro ondate, ma non abbiamo mai lasciato nessuno a terra. Ho parlato con il ministro Speranza, salvo sorprese saremo arancioni. Ancora non sappiamo se da martedì o mercoledì dopo Pasqua».