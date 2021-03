Zaia: Veneto al limite dell’arancione – periodo Pasqua – Situazione vaccini

Dalla conferenza stampa…

I DATI

Sono 1861 i nuovi positivi rilevati nelle ultime 24 ore. Vi sono 39984 attualmente positivi. I ricoveri sono 2092 (1815 in area medica e 277 in terapia intensiva, compresi i covid negativizzati). I morti sono 10477 (+25).

ZONA ROSSA – ZONA ARANCIONE

Se guardiamo il tasso Rt siamo ai limiti della zona arancione. L’incidenza di positivi settimanali ogni 100 mila abitanti è di 250. Stiamo aspettando con ansia ma non dipende dalla Regione, ma da parametri nazionali.

In virtù di decisioni nazionali sarà una settimana di base di zona arancione nazionale per tutti i giorni feriali della prossima settimana e domenica di pasqua e pasquetta di zona rossa.

VACCINI – Abbiamo somministrato finora 685.093 dosi. Nelle ultime 24 ore ne sono state fate 22.978, in aumento medio giornaliero.

Verso metà aprile chiudiamo definitivamente gli over 80. Sono 400 mila persone e 100 mila somministrazioni vengono fatte a domicilio.

Stiamo partendo con la nuova formula (già attiva in molte Ulss compresa la Ulss 8 e 7 del Vicentino) per cui se un over 80 è accompagnato da un over 65 si vaccina anche la seconda persona – caregiver convivente.

TEST DI MASSA A TREVISO: domenica i nati del 1936 possono recarsi in uno dei 4 centri e farsi vaccinare. Si parte con i nati a gennaio e a seguire i mesi successivi.