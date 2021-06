Zaia: “Sono d’accordo con Crepet: riaprire le discoteche per evitare centinaia assembramenti volontari”

Dalla conferenza stampa, in aggiornamento… dichiarazioni di Zaia

DATI

Indice di prevalenza 0,33 (84 positivi su oltre 10 mila tamponi nelle ultime 24 ore). Un decesso. In calo i ricoveri

VACCINI

Nelle ultime 24 ore 47.609 somministrazioni

In magazzino: 223mila dosi di vaccini. Finito il Pfizer ma è arrivato oggi (238680 dosi). JhJ ne arrivano oggi 11650. Astrazeneca domani 42600 e Moderna arriverà il 21 giugno. Ieri sono arrivate 20 mila dosi di Moderna e 10 mila Pfizer per fare i richiami con modalità eterologa per le persone sotto i 60 anni.

Over 80: vaccinati e prenotati 99,1%

Over 70: 88,5%

Over 60: 81,9%

Over 50: 71,6%

Over 40: 59,6%

Over 30: 44,6%

Over 20: 48,4%

Under 20: 25,4%

JESOLO: problemi per il comportamento di gruppi di giovani.

Zaia: “E’ una situazione che si protrae da prima della pandemia. Sarebbe interessante capire se si estende anche ad altre località balneari”

Proposta di Paolo Crepet di riaprire le discoteche (su Nuova Venezia).

Zaia: “Condivido quello che dice. E’ quello che mi dicono anche i gestori dei locali che rispettano le regole e hanno protocolli e ruolo di controllo. Si sono anche proposti per fare tamponi e centri vaccinali. L’adagio nazionale è rappresentato dal fatto che le discoteche sono un problema. Se l’alternativa alla discoteca sono decine e centinaia di aggregazione volontarie e feste… allora bisogna intervenire e aprire. Crepet ha ragione da vendere”.