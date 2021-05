Zaia – Vaccini: da lunedì apertura ai 40enni – Su seconda dose Pfizer decide il Ministero

In diretta dalla conferenza stampa – In aggiornamento

DATI – Cala il numero dei ricoverati (-41), ci avviciniamo a quota 1000 ricoverati. 138 (-10) in terapia intensiva). 79 (-31) in area medica. I decessi sono 18.

SULLA RIUNIONE CON GLI ALTRI GOVERNATORI – Ci siamo dati ancora qualche giorno. Alla riunione con gli altri governatore ho rilevato che siamo in uno scenario nuovo, in cui ci sono le vaccinazioni. L’eventuale contagiato rappresenta una spia solo per una parte della popolazione. Necessità di dotazione di screening di base sulle fasce più esposte. I famosi luoghi sentinella per capire se c’è ancora circolazione. Va però parametrato sugli abitanti perché trova i positivi chi li cerca e fa tanti tamponi, come facciamo in Veneto.

VACCINI – Sono state somministrate 32 mila dosi nelle ultime 24 ore. Sono finiti. Vengono estratte 7 dosi da ogni flacone.

2.120.414 sono le somministrazioni fatte.

Abbiamo slot liberi della fascia 50-59 anni. Non staremo ad aspettare chi non arriva.

Over 80: siamo al 97%. Over 70: siamo all’82%. Over 60 siamo al 61,8 e arriveremo al 70% con le prenotazioni. Over 50 – Arriviamo al 65% con le prenotazioni.

Appello quindi ai 50enni. Se qualcuno pensa di vaccinarsi si deve prenotare perché da lunedì apriremo ai 40enni e allora dovrà mettersi in coda (792 mila 40enni).

I 40enni non devono farsi prendere dal panico con le prenotazioni per probabili problemi iniziali con le prenotazioni nei primi minuti.

Dopo i 40enni: ritengo che una volta fatti i 40enni si potrebbe estendere a tutti, ma ne discuteremo e ascolteremo indicazioni ministeriali e del commissario.

PFIZER – PRIME DOSI E RICHIAMI

E’ una discussione che riguarda il giorno scientifico. Quando ci hanno indicato i 21 giorni di distanza fra prima e seconda dosa ci siamo adattati, come pure quando ci hanno detto di allungare il periodo a 42 giorni. Il riferimento per noi è il ministero. C’è una circolare del Ministero e noi la seguiamo.