Zaia: “Tutto un assembramento continuo: spettacolo immondo. Gli ospedali sono sotto pressione”

Luca Zaia in diretta oggi:

“C’è un timido rallentamento della curva. Abbiamo avuto 356 terapie intensive il 31 marzo, oggi sono 373, vedendo le proporzioni sui ricoverati sono un numero importantissimo (cui si sommano circa 200 non covid). Il picco ricoverati il 1° aprile 2.028, oggi sono 3.267, vale a dire mille in più che a marzo. Vediamo che abbiamo un paziente che ci dà un grande turn over, ma sono pazienti che si infettano”.

“Pressione molto importante negli ospedali, in primis Verona che è maglia nera e avrà una contrazione importante dei servizi sanitari per far fronte ai pazienti covid. Fatto salvo le emergenze e le prestazioni oncologiche, Verona va verso una ulteriore restrizione”.

“La situazione è di un assembramento che oramai è continuo, io l’ho detto moltissime volte, al punto tale che regioni con aree o fasce diverse dalla nostra hanno ripreso la crescita dei contagi. A conferma che il bacino più pesantemente toccato dal Covid resta il nostro. La partita degli assembramenti è la vera partita, lo spettacolo immondo di quello che è accaduto nel fine settimana nonostante Covid e crisi e pericolo contagio è vergognoso. Le città sono state letteralmente prese d’assalto. Quando il sindaco di Treviso si vede costretto a chiudere il corso principale della città, o piazza Ferretto a Mestre, a Verona, a Padova, capite che è difficile vincere una battaglia senza la collaborazione dei cittadini”.

“Oggi alle 14.30 ci incontreremo con i sindaci, sentirò le loro idee, di certo qualcosa si dovrà fare ma è una sconfitta dal punto di vista comunitario, il buonsenso non è catalogabile con una legge. Mi pare che una quota di popolazione deleghi il benessere collettivo alle autorità: il contagio si diffonde grazie agli assembramenti, a condizioni di poco distanziamento o mancanza di dispositivi. Immondo e vomitevolo che ci sia una cultura strisciante per la quale questo viene percepito come “il virus dei vecchi”.