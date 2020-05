Zaia: “Trend costantemente in calo dopo 10 giorni dalla prima riapertura”

Il trend si conferma in calo, cominciano ad essere 10 giorni di calo costante. Le considerazioni possono essere globali: ricoveri e terapie intensive sono calati in modo vistoso anche dopo le parziali riaperture, è un buon segnale ormai consolidato.

Case di riposo Ora devono riprendere, ci sarà anche il problema delle prese in carico dopo tutti questi giorni. Sono comunque un’emergenza: le visite sono ancora vietate e al momento non vengono presi in carico nuovi ospiti. Attendiamo di riaprirle, spero nel breve, ma ogni casa di riposo ha facoltà di decidere cosa fare. Non abbiamo nuovi focolai.

Inal Le linee guida dell’Inail in certi casi sono inapplicabili.