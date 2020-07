Zaia: “Test agli immigrati al lavoro nei campi. Futuro vaccino? Libertà di scelta”

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Per il secondo giorno di fila, dalla fine degli appuntamenti quotidiani del governatore del Veneto sugli aggiornamenti Coronavirus, Zaia torna a parlare ai cittadini dalla sua pagina social dove ha annunciato di avere “importanti comunicazioni” da fare.

Ecco le principali novità

Testi su lavoratori Oggi abbiamo ragionato sui flussi di migrati per i lavori in campagna, qui abbiamo la necessità di fare uno screening, verifiche, perché vengono da contesti territoriali nei quali il virus è presente. Se validassero il test rapido il piano di screening sarebbe più veloce ed efficace, con una risposta in 7 minuti.

Nuova ordinanza Aspettiamo il Dpcm del Governo per evitare sovrapposizioni anomale, poi la presenteremo.

Vaccino Quando lo avremo lo metteremo a disposizione dei cittadini, garantendo la libertà di scelta ai cittadini in accordo con il Ministero della Salute.