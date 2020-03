Zaia: “Test a tutti quelli che sono a casa ammalati. Restrizioni oltre il 3 aprile”

La conferenza stampa di Luca Zaia oggi: “Abbiamo già superato gli 80 milioni di euro spesi per questa emergenza. Scandalosa l’Europa, che deve essere in catalessi. Per l’Italia serve un piano Marshall. Donazioni: superati i 13milioni di euro”. E sui problemi nelle case di riposo: “Questo passerà alla storia come il virus delle case di riposo: sono ad oggi una quarantina i decessi nelle case di riposo che vanno sommati a quelli che vi dò ogni giorno”. Ecco poi il nuovo progetto domiciliare per contenere il virus: “Oggi abbiamo approvato un nuovo progetto di sanità pubblica: prevede che entro 5 giorni facciamo un test a tutti quelli che sono a casa malati e siamo attrezzati per fare dei trattamenti a domicilio per evitare l’ospedalizzazione. Ragioniamo sul progetto di una sorta di patente per i guariti”.

Discorso tamponi: “Tamponi, ci vogliono 5 giorni per il risultato, troppo? Il problema adesso sono i reagenti, impossibile da trovare, ce li stiamo producendo in proprio e abbiamo acquistato diversi macchinari per le analisi, non ci fermiamo. Infatti abbiamo acquistato anche 752.500 test rapidi che sono in arrivo, cercheremo di integrare i tamponi con i test. Oggi facciamo 11mila tamponi al giorno, puntiamo ai 20mila”.

Ordinanze e mascherine: “Fino ai 200 metri da casa si può uscire anche per motivi futili. Obbligo di mascherina? La farei un’ordinanza del genere ma finché non ci sono mascherine per tutti sarebbe sciocco. Solo fino a una settimana fa le indicazioni erano di mettere le mascherine solo ai sintomatici. Invece le devono mettere tutti”

Infine, l’appello: “Faccio un appello a tutti i supermercati e alle farmacie. Mettetevi assieme, comprate le mascherine chirurgiche e vendetele nei banchi dei supermercati e nelle farmacie”