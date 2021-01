Zaia: “Tamponi positivi al 4%, la media italiana è al 15%”

“Al momento in molte Regioni i dati stanno peggiorando, può essere che noi abbiamo passato prima l’onda come è possibile che anche da noi la situazione torni a peggiorare.Lo scollinamento ad oggi è avvenuto a 401 postazioni occupate e oggi siamo a 342, 97 letti di terapia intensiva oggi sono liberi. La preoccupazione c’è. Se il Governo decidesse il “liberi tutti” la sanità andrebbe allo schianto. Capisco che la situazione sembra sembra rosea, ma abbiamo quasi 3.500 persone ricoverate. E se vanno in tilt gli ospedali non c’è spazio per nessuno. Poi chiaro, il tema dell’economia resta cruciale”.

“Io ho difeso il diritto all’impresa e all’occupazione, anche con ordinanze. Abbiamo chiesto i ristori, comprendo la disperazione e la rabbia di molti che vorrebbero poter aprire le attività, il punto di equilibrio sono ristori solidi, veri, alla tedesca. Siamo davanti a un virus che dipende molto dalla stagionalità, ad aprile dell’anno scorso ne siamo usciti in fretta, ora ci troviamo a fronteggiarlo da ottobre e contiamo moltissimo sulle vaccinazioni”.