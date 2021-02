Zaia sui vaccini – E’ doveroso avvertire e verificare quando si presentano intermediari

Zaia sui vaccini

“Non ho avuto alcuna interlocuzione con gli intermediari, non ho mai voluto vedere la corrispondenza. Abbiamo sempre detto ‘legalità’. Quando suonano il campanello rispondiamo: chi è?

Il 3 febbraio abbiamo scritto ad Aifa avvertendoli dell e non abbiamo fatto negoziazioni perché siamo in attesa di autorizzazioni. Ribadisco che non siamo in grado di dire se le proposte sono vere e concrete. Ma se ti offrono qualcosa abbiamo l’obbligo ed il dovere di verificare.

Abbiamo sentito AIFA che ci ha detto di parlare con il commissario. Arcuri chi ha detto di farsi dare i numeri dei lotti e li abbiamo chiesti.

Siamo stati noi ad avvertire i NAS per approfondire. Spero che la verifica dei NAS sia profonda ed incisiva”