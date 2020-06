Zaia: “Su bus e treni no al distanziamento, sì alla mascherina”

Oggi in conferenza stampa il governatore Luca Zaia ha illustrato la volontà di inviare al comitato tecnico scientifico “una proposta di ordinanza per il trasporto pubblico locale che cozza con il Dpcm: vorremmo portare avanti la filosofia che treni e bus possano essere utilizzati senza riduzione di passeggeri, ma con gli utenti con la mascherina, ma senza distanziamento”. Per quanto riguarda l’andamento dell’epidemia, “il virus c’è”, ha detto, “se siano “pezzi” di virus o meno ce lo diranno gli scienziati, ma il Covid ancora sta girando fra noi”.

E’ intervenuto poi Vincenzo Baldo, ordinario di Igiene e medicina preventiva, epidemiologo. “Guardando i dati, siamo in una situazione di riduzione del numero dei casi, tuttavia una circolazione virale c’è ancora: quindi l’attenzione va tenuta alta. Sull’autunno, il virus che solitamente colpisce gli uomini ha la capacità di nascondersi durante il periodo estivo: ma è difficile fare previsioni. La terapia sta migliorando, ci sono una dozzina di vaccini in sviluppo. Avremo quindi le armi nei confronti di un patogeno con cui potremmo dover convivere”.