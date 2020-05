Zaia: “Stiamo lavorando ad un progetto di Veneto regione covid free”

Terme, ordinanza in arrivo

Abbiamo pronte le linee guida per le terme, arriverà un’ordinanza per regolare il comparto.



Test rapidi a chi lavora nel turismo?

Fare il test ai turisti, fossero un migliaio sarebbe un conto, ma con i numeri del Veneto è impossibile. Test al personale delle strutture? Lo stiamo valutando ma con tutta una serie di perplessità, eprché il test è un’istantanea, fatto un mese fa, non vale un mese dopo. Stiamo comunque lavorando ad un progetto di regione covid free.



Veneto regione covid free

Stiamo pensando a tutta una serie di misure, tracciare i contagi, incrocio dei dati, la biosorveglianza eccetera, ci diano uno spaccato in tempo reale di quello che sta accadendo sul territorio. Una regione che ha in mano la situazione.



Centri estivi

Confermo l’apertura per il primo di giugno, certo che se il governo adottasse le linee guida nostre per 0-3 anni, potremmo aprire anche subito. Faremo linee guida e basta, senza complicazioni burocratiche, per aiutare le famiglie.



Elezioni

E’ grave che in questo paese ci sia chi non vuole andare a votare. Se in autunno ci dovesse essere il virus, allora si andrebbe al 2021. Nel testo di legge ha già la salvaguardia in caso di coronavirus.