Zaia: “Situazione critica, siamo in area gialla: non c’è niente da festeggiare”

Luca Zaia oggi in conferenza stampa da Mestre:

“Situazione critica, non sappiamo che evoluzione ci sarà: i Covid center vanno verso la sospensione delle attività che non siano oncologiche e di nascita. Le terapie intensive sono mille a disposizione, ma non possiamo arrivarci”

“Ogni malato covid toglie un posto agli altri malati. Evitate di andare in pronto soccorso se non state realmente male”.

“L’area gialla non è verde, il giallo dura poco e dopo c’è il rosso. Non è un gioco a premi e non è una vittoria. Evitare cene ed evitare assembramenti. Chi non porta la mascherina, e sono una minoranza, ci porta in area rossa. Ai complottisti farebbe bene una visita in terapia intensiva. Senza mascherina. Molti focolai nascono da contesti domestici: dobbiamo mettere la mascherina con chi non è convivente”.