Zaia: “Dati da zona bianca. Sanitari non vaccinati: finirà in un mare di scartoffie”

Dalla conferenza stampa, in aggiornamento…

DATI

Siamo Zona Bianca sulla carta, di fatto ma non di diritto. Abbiamo O,74 di RT e 44,9 positivi su 100 mila abitanti a settimana. Abbiamo occupazione terapie intensive e area non critica sotto il 9%.

VACCINAZIONI

Over 80: 97,8% vaccinati

Fascia 70-80 anni: 84,7% vaccinati

Fascia 60-69 anni: 80,1% vaccinati (con prenotazioni)

Fascia 50-59 anni: 68% vaccinati (comprese prenotazioni)

Fascia 40-49 anni: 46% (fra vaccinazioni e prenotazioni)

Faccio appello ai 40-49 perché ci sono 43 mila posti liberi.

La prossima settimana avremo 127 mila vaccini, sotto la media.

(il governatore ha ricordato che per i malati long covid hanno esenzione ticket per due anni)

SANITARI NON VACCINATI

Sono 6312 in Veneto. Il 10% dei sanitari nazionali non si vaccinano, in linea con il Veneto. La vaccinazione è volontaria. Il decreto impone la vaccinazione. La materia è ostica. Si prevede l’avvio delle procedure di diverse fasi: dare loro la possibilità di vaccinarsi, se non si vaccinano parte una messa in mora, la sospensione o ricollocazione. Il problema è che abbiamo bisogno come l’ossigeno di questi operatori. Penso che la vicenda, giuslavoristica, si tradurrà in un mare di scartoffie. Dal punto di vista etico dico solo che il poliziotto deve portare l’arma, il pasticcere non può essere allergico alla farina, il vaccino ai medici serve…

VACCINAZIONE STUDENTI MATURANDI – Ci stiamo lavorando. Servono però i vaccini… serve un confronto con il commissario Figliuolo per l’uniformità delle azioni. Se vogliamo mettere in sicurezza i più fragili dobbiamo capire come procedere vista la quantità di vaccini a disposizione.