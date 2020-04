Zaia: “Siamo già in fase 2, per me le scuole restano chiuse”

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

“Riapertura scuole? Io insisto nel dire che non vanno riaperte” – così Zaia nella conferenza stampa di oggi.

“Secondo il nostro modello, i primi di maggio si dovrebbe andare – in teoria, salvo recrudescenze – verso la fase finale, ma non bisogna abbassare la guardia. Ripeto, uscite solo con la mascherine e niente grigliate, scampagnate. I picnic in giardino ma solo con il nucleo famigliare residente”