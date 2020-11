ZAIA – “Metà delle persone muore in area non critica e non in terapia intensiva”

Ecco l’intervento di Zaia in punti

*I numeri preoccupano. Abbiamo superato di gran lunga ai ricoveri massimi di marzo aprile e se continuiamo così anche le terapie intensive supereranno quel livello. Da zona gialla siamo a rischio, vi è la preoccupazione di passare in altra zona (ndr. Arancione).

*Domani presenterò la nuova ordinanza. Metteremo in fila tutti i provvedimenti.

*Stamane intensa mattinata di videoconferenze con le Regioni. Abbiamo in ogni caso approvato le linee guida per aprire le piste da sci. Le abbiamo preparati per essere pronti nel caso si decidesse di lasciarle aperte. Chiudere le nostre montagne mentre in altre zone straniere aprono è impensabile perché siamo nello stesso bacino epidemiologico. Oltre alla salute dobbiamo badare all’economia e pensare ad una condivisione europea sulle misure. Una stagione senza sci con gli altri che sciano significa che per noi è finita (pensiamo all’economia indiretta degli alberghi, ristoranti, etc…).

*Ho chiesto anche che la Conferenza chieda a gran voce il riconoscimento dei ristori per chi ha preso misure restrittive autonome, come previsto dal decreto. Ricordo che la nostra ordinanza è restrittiva rispetto ai punti previsti nella zona gialla. Abbiamo chiuso per esempio i centri commerciali nel weekend.

*Mortalità: deceduti in area critica sono 434 (e sono 14,2% dei morti totali). In area non critica sono morte 1416 persone (il 46%). Il 23% è deceduto nelle RSA. Nel proprio domicilio altre 445 persone.

*Ha anche fornito i dati sul Covid in Veneto

125222 i positivi (+2540 rispetto a 24 ore fa)

2395 ricoverati complessivi in area non critica (+67)

306 terapie intensive (+9)

I decessi sono 3258 (+37)