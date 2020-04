Zaia: si punta ai 20 mila tamponi al giorno – L’1,3% dei medici è contagiato – Il Veneto è in mezzo-lockdown

❌❌❌ #CORONAVIRUS / SEGUITE LA DIRETTA PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DI OGGI, 10 APRILE. ❌❌❌ Posted by Luca Zaia on Friday, April 10, 2020

DATI – Fatti 180.700 tamponi, a regime si arriverà a 20 mila al giorno. Questo grazie ad una ‘macchina ‘acquistata dalla Regione Veneto e ci si sta attrezzando anche con i reagenti per le analisi sierologiche. In isolamento 18567 persone. 13421 sono cittadini positivi. Aumenta il dato perché c’è un magazzino di tamponi da processare.

Ricoverati 1768 di cui 257 in terapia intensiva. I dimessi 1525. I morti sono 793 sommando gli ospedalieri con quelli che hanno la perso la vita nelle case di riposo e le altre strutture. 94 i nati.

DIPENDENTI OSPEDALI E MEDICI DI BASE – Quanti sono? Il 65% ha fatto il tampone (circa 6400). 127 sono risultati positivi, l’1,3% sul totale dei medici, in linea con le altre categorie sociali di cittadini sostiene Zaia. Tra i medici di medici di medicina generale sono l’1,4%. Gli infermieri, il 66% dei quali è stato testato. L’1,69% è risultato positivo (413 su oltre 24 mila). I dati sui dipendenti delle case di riposo verrà fornito martedì dopo Pasqua.

DONAZIONI – 30528 persone hanno donato per un totale di 32 milioni a cui si aggiungono altri donatori per un totale di 44 milioni raccolti. Melegatti e Loison hanno donato dolci e colombe. La Cantina di Nonna Piera (prosecco). Hausbrandt (macchine del caffé). Un uovo di 10 chili è stato donato e Zaia lo vuole mettere all’asta per raccogliere soldi. Ha quindi dato il numero di telefono della segreteria per chi lo volesse acquistare donando: 0412792863.

Alessandra di 10 anni, il 6 aprile 2020 ha scritto una letterina e con i fratellini ha deciso di donare i soldi alle strutture sanitarie del Veneto: 300 euro.

CATEGORIE AL FRONTE – Ci sono anche gli addetti alle pulizie che spesso sono dimenticati.

APERTURE – Il Governo deve ritirare l’ordinanza che prevede la confisca di mascherine e si decida di liberalizzarne il mercato: le aziende non possono riprendere se non riescono a rifornirsi di questi dispositivi.

IL VENETO di fatto non è il lockdown ma in mezzo lockdown. Con il silenzio assenso molte aziende sono ripartite. Bisogna dare comunque la possibilità di ripartire prima del 3 maggio almeno alle aziende virtuose che so dotano dei sistemi di sicurezza. Al Governo dopo l’emanazione del DPCM chiederemo delle modifiche in questo senso.

ELEZIONI REGIONALI E AMMINISTRATIVE – Ad oggi la finestra di legge prevista va dal 15 ottobre al 15 dicembre, rischiosissima perché c’è il rischio di una seconda ondata in quel periodo del Coronavirus. La posizione dei governatori è che prima si va a votare meglio è. Siamo convinti che si possa valutare l’opportunità della sessione estiva o di fine giugno.