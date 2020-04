Zaia: “Scuole paritarie, centri estivi, parrocchie: valutiamo l’apertura tutta l’estate per aiutare i genitori”

“Il Venero ormai è mezzo aperto, coni i dispositivi di sicurezza abbiamo dimostrato che si può convivere col virus”. Così Zaia oggi in conferenza stampa. Zaia poi ha sottolineato il problema molto sentito delle famiglie che torneranno a lavorare a breve e delle scuole chiuse. “Oggi un incontro in Regione per capire come risolvere il problema. Ho scritto al premier Conte, perché le riaperture non possono essere svincolate dal tema dell’accudimento dei bambini. Tutto quello che si può aprire per aiutare le famiglie in estate bisogna aprirlo: scuole, centri estivi, parrocchie”. E aggiunge: “Stiamo pensando alle scuole paritarie: potrebbero restare aperte anche durante l’estate”. Sulla riapertura delle aziende: “Per riaprire il 27 le aziende in regola con il protocollo Noi siamo pronti ma non abbiamo la potestà giuridica, attendiamo la decisione del Governo. Siamo in grado di affrontare l’apertura dal punto di vista clinico e sanitario”.