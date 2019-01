Zaia scrive ai cittadini del Sud

Lettera aperta del governatore veneto Luca Zaia ai cittadini del Sud sul tema dell’autonomia differenziata. “Questa autonomia, chiesta da Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, che viene dipinta ai cittadini come la morte del Sud – dice Zaia in un posto su Fb – è invece una grande opportunità per loro. E anche per noi. Nord e Sud sono legati a filo doppio”. “Leggo – scrive – del grande dibattito che in ogni sede istituzionale si sta svolgendo sull’autonomia. Leggo di parlamentari che organizzano riunioni contro l’autonomia. E resto allibito da quanto sta accadendo”. Poi il governatore lancia una provocazione ai parlamentari e agli amministratori del ‘no’, coloro che si dicono “fieramente contrari” all’autonomia per Veneto e le regioni del Nord. “Chiariscano – dice – qual è la loro idea di Costituzione, scrivendo nero su bianco una proposta di modifica della Carta costituzionale.

Perchè chi racconta che l’autonomia è un baratro per il Mezzogiorno, dice qualcosa di contrario alla Costituzione vigente”. (ANSA)