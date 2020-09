Zaia: “Sardegna, Malta, Spagna e Croazia i luoghi più a rischio: impennata dei contagi dai vacanzieri”

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Zaia oggi torna in conferenza stampa per aggiornare sulla situazione Covid in Veneto.

“Non facciamo più bollettini quotidiani qui nei nostri incontri. Il dato concreto è l’impennata dei vacanzieri. Evidenze importanti da Sardegna, Malta, Croazia e Spagna“.

“Oggi daremo le linee guida sulla scuola con maassima attenzione visto che si parla di minori. La procedura è stabilita dall’Istituto superiore di sanità (Iss) non da noi: inutili le polemiche. La data d’apertura è confermata il 14 settembre prossimo, ad oggi”.

TRASPORTO PUBBLICO

“Dal 1° settembre finalmente è scattata la capienza (80%) con le precauzioni di legge. Abbiamo oltre 475 milioni di passeggeri all’anno, il 60% su rotaia. Il tutto va ridotto di almeno il 20% con non pochi problemi.

Sul totale dei 200 milioni stanziati dal governo:solo a noi pesa per 30 milioni l’anno. Capite bene che non ci siamo e non avremo mai quella cifra”