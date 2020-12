Zaia: “Rt Veneto è il più alto d’Italia: 1.1 è preoccupante”. Oggi altri 108 morti

Zaia ha presentato i dati di oggi, sabato 5 dicembre 2020: “Oggi 108

morti. Aumento delle vittime è dato importante e preoccupante”. Poi, Zaia ha commentato: “Sono 3059 il totale dei ricoverati, dei quali 340 in terapia intensiva e 2.19 sono in area non critica, quindi abbiamo avuto un carico in ospedale in area non critica di 15 persone e in terapia intensiva di più 3. Totale dei morti nelle ultime 24 ore è di 108, dato importante e preoccupante, in totale i morti sono 4.173. I dimessi sono 7740, quindi più 92″. “L’affluenza e le grandi masse che si spostano ci portano ad essere la prima regione d’Italia per Rt: 1,1 che cala rispetto a prima che eravamo 1,22. Ma va giù lentamente”. Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia, il quale ha aggiunto che “se da un lato facciamo un numero elevato di tamponi, altrettanto vero che la mancanza di distanziamento sociale farà la parte del leone su questa partita. Tutte le curve, tranne a Venezia, hanno una tendenza a scendere, ma è timida, Il Covid però ci ha abituato a cambiamenti repentini. Per cui oggi non possiamo tranquilizzare nessuno. Siamo – ha concluso – fortemente preoccupati perchè ci aspettiamo delle curve che possono iniziare a virare”.