ZAIA: RT scende a 0,96, incidenza contagi a 160,3, Astrazeneca agli over 60

Nella conferenza stampa odierna il governatore Zaia informa che l’Rt in Veneto è sceso a 0,96, l’incidenza dei contagi è di 160,3 positivi ogni 100mila abitanti. Dopo il pronunciamento dell’Ema il vaccino AstraZeneca in via prudenziale verrà somministrato solo alle persone con più di 60 anni, salvo indicazioni diverse dei medici.

Le terapie intensive sono al 30% quindi alla soglia limite, mentre in area non critica i ricoveri sono al 27% con la soglia massima che è al 40%.

La somministrazione di Astrazeneca agli over 60 dovrebbe permettere di arrivare al target di vaccinare presto i 2 milioni di veneti che hanno più di 60 anni o appartengono a categorie fragili.

I vaccini ora a disposizione sono 199mila ed in serata saranno 160 mila (68mila erano AstraZeneca, 93 mila Pfizer e 37 mila Moderna).

RIAPERTURE

Oggi si terrà una videoconferenza fra i presidenti di Regione prima dell’appuntamento con Draghi nel pomeriggio.

Bisogna affrontare il tema delle riaperture con buonsenso e gradualità e non si può pensare a chiusure senza se e senza ma.

Si può pensare alle riaperture le le persone escono mettendosi in sicurezza senza fare assembramenti