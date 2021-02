ZAIA: Rt a 0,65%, liberati 1500 posti in ospedale

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Il governatore Zaia ha precisato che l’indice R con T in Veneto è allo 0,65%. Dato positivo per il mantenimento della zona Gialla.

Lo stesso dicasi per i posti letto occupati negli ospedali. In un mese sono dimezzati. Attualmente le Terapie intensive sono occupate al 19% (la soglia è del 30%) mentre i ricoveri in Area Medica sono il 24% (la soglia è il 40%).

Da lunedì iniziano le vaccinazioni della prima fase (operatori sanitari e privati esclusi) quindi anche gli specializzandi chiamati a somministrare le vaccinazione.

CASE DI RIPOSO: stiamo cercando di capire come cercare di allentare. Non potranno essere aperte totalmente, ma gradualmente.