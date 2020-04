Zaia: “Riaprire il 4 maggio? Bisogna decidere se far morire le aziende o imparare a convivere col virus”

“La direzione è presa, ma bisogna continuare con l’uso delle mascherine» spiega Zaia nella conferenza stampa di oggi e” vanno indossate nel modo giusto, perché salvano la vita”. Quanto alle riaperture dal 4 maggio, “ogni regione fa storia a sé” dice Zaia, anche se “bisogna sentire il Comitato scientifico e le decisioni nazionali, per decidere se far morire le aziende in attesa che passi il virus, o conviverci”. Nel frattempo la ricerca scientifica corre spedita verso le soluzioni: l’ultima novità da Padova indica farmaci per la prostata come efficaci nella lotta contro il virus perché inibiscono un enzima fondamentale per il coronavirus.