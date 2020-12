Zaia: “Restrizioni immediate, se il governo non decide le faremo noi”

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Luca Zaia oggi in diretta:

“Abbiamo avuto la riunione con il governo. La posizione del Veneto è chiara: abbiamo necessità di misure specifiche, e se non arrivano a livello nazionale, dobbiamo farle noi. Ma a fronte di ristori, in ogni caso.

Dal 7 gennaio dovremo riaprire le scuole, far partire la campagna vaccinale Covid (anzi forse prima), 200mila da fare subito, il Covid continuerà comunque e ci sarà il picco dell’influenza stagionale. E il personale è lo stesso che abbiamo ora.

Sulle restrizioni, se il governo non decide entro oggi, le faremo noi. Non possiamo più aspettare”.

“La nostra colpa è fare tanti tamponi? Ci sono Regioni che fanno meno tamponi e trovano ovviamente meno positivi.

Prima e seconda fase gestite bene e male? Non ci è scappata di amno la situazione, nella prima fase abbiamo inventato tutto perché non sapevamo niente del virus, poi abbiamo affinato tutte le tecniche. Il Covid ora ha attaccato il nostro bacino, quello del Nordest. Ciò non toglie che la Sanità sta rispondendo”.