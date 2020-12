Zaia: “Record di vittime. Serve un patto sociale, non i dpcm. Troppi assembramenti”

Luca Zaia oggi da Mestre:

“Nelle ultime 24 ore ci sono state 107 morti in Veneto: la giornata peggiore della seconda ondata”



“Si trovano meno positivi che a marzo in proporzione sui tamponi, ma ci sono più ricoverati: non c’è distanziamento. Dobbiamo cambiare di colore per far abbassare la curva? Io spero di no: tutto dipende da noi”

“E’ inutile parlare di sci o teatri: il tema è l’assembramento. I ristori devono essere una certezza. Lo sci si potrebbe garantire a chi soggiorna nelle località sciistiche, ma non penso passerà. Boccia ha detto che Conte sta lavorando perché chiudano gli impianti in tutta Europa. Per alcuni il covid è un problema solo di chi sta in ospedale: servono delle campagne informative”